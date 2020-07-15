Количество отзывов лицензий у кредитных организаций с начала года сократилось практически втрое, сообщили NEWS.ru в Банке России. С 1 января по 15 июля ЦБ лишил лицензии пять банков, в то время как за аналогичный период 2019-го — 16. Эксперты объясняют позитивную статистику техническими моментами, а вовсе не улучшением финансового состояния кредитных организаций. Поэтому в следующем году потери банковской системы могут вырасти.

По итогам 2020 года число лицензий, отозванных у российских кредитных организаций, может сократиться на фоне пандемии COVID-19 и режима самоизоляции, считают эксперты. По словам директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмилы Кожекиной, разрешения на банковскую деятельность в текущем году могут лишиться не более 15 кредитных организаций. Ранее такой же экспертный прогноз представили РИА Новости. По информации ЦБ РФ, за весь 2019 год лицензии были отозваны у 28 банков.

В начале года «Эксперт РА» прогнозировал, что в 2020-м лицензии будут отозваны у 20-25 банков, преимущественно за пределами топ-100, в связи с низким качеством активов и вовлечённостью в проведение сомнительных операций. Также не менее 10 банков покинут рынок в связи с присоединением. Однако в условиях пандемии количество отозванных лицензий, вероятно, не превысит 15, поскольку Банк России приостанавливал на время карантина проведение выездных проверок. Кроме того, ряд кредитных организаций, скорее всего, перенесёт сроки объединения банков в рамках группы на следующий год. Людмила Кожекина директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» директор по банковским рейтингам «Эксперт РА»

В этой связи эксперт ожидает ускорения темпов отзыва лицензий в 2021-м по сравнению с 2019-2020 годами, как из-за переноса этих отзывов у ряда банков с текущего года, так и в связи с ухудшением финансового положения кредитных организаций из-за кризиса.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В рейтинговом агентстве НКР в начале года ожидали, что в 2020-м рынок могут покинуть 25-30 кредитных организаций. Однако теперь там полагают, что число отозванных лицензий будет ниже первоначального прогноза.

Старший управляющий директор НКР Александр Проклов пояснил, что помимо прекращения выездных проверок и перехода значительной части сотрудников ЦБ на дистанционную работу, на снижении числа отзывов сказывается введение на период до октября текущего года важных регуляторных послаблений. К их числу относятся возможность для банков не ухудшать оценку качества обслуживания долга и финансового положения замщиков, пострадавших от пандемии. При этом по мере возобновления процесса расчистки банковского сектора его будут покидать в основном малые и средние кредитные организации, считает эксперт.

Хотя в настоящее время банковский сектор функционирует достаточно стабильно, в среднесрочной перспективе на его устойчивости будет сказываться необходимость признания проблемных активов, которые стали таковыми в период пандемии. Прежде всего, речь идёт об организациях из пострадавших отраслей экономики, по кредитам которым будет необходимо создавать дополнительные резервы. Александр Проклов старший управляющий директор рейтингового агентства НКР старший управляющий директор рейтингового агентства НКР

К концу этого года количество российских банков уменьшится, уверена аналитик ГК «ФИНАМ» Наталья Малых. Причём это произойдёт не только по инициативе ЦБ, но и добровольно.

Второй квартал не индикативен, так как у регуляторов, по сути, не было физической возможности для проверок, но к концу года консолидация отрасли может ускориться, в том числе за счёт банков, которые сами решат сдать лицензии. Наиболее уязвимы те, кто не успел развить дистанционное обслуживание до кризиса, а также мелкие игроки, которым не хватает эффекта масштаба, чтобы оставаться рентабельными во время кризиса. Наталья Малых аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Не в пользу слабых

Пандемия и режим самоизоляции хоть и отодвинули «час расплаты» для самых ненадёжных кредитных организаций, но при этом добавили проблем всем участникам данного сектора. Особенно это касается небольших банков.

По словам управляющего директора - руководителя группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армена Даллакяна, основным эффектом кризиса станет то, что крупные, сильные банки в целом сохранят свои конкурентные преимущества, а слабые станут ещё слабее.

В зоне риска находятся небольшие банки за пределами первой сотни, банки, специализирующихся на кредитовании МСБ и населения, имеющие недостаточный запас по капиталу. Соответственно, множество маленьких кредитных организаций уйдет с рынка в ближайшие несколько лет, и концентрация банковского сектора вырастет. Армен Даллакян управляющий директор - руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА управляющий директор - руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА

Ухудшение качества активов и снижение доходов на фоне стагнации кредитования затронет в той или иной степени все банки, но критическое ухудшение финансовой устойчивости произойдет у тех кредитных организаций, которые не имеют достаточного запаса прочности и ещё до пандемии коронавируса накопили на балансе существенный объём проблемных активов, отмечает Людмила Кожекина.

Под наибольшим давлением окажутся моноспециализированные банки — гарантийные, розничные, специализирующиеся на кредитовании строительной отрасли и арендного бизнеса. А также банки с низким буфером капитала, слабым запасом ликвидности, низким уровнем операционной эффективности и недостаточно консервативно формировавшие резервы в прошлые периоды, — пояснила эксперт.

Общее число финансовых организаций в стране продолжит сокращаться, отмечает первый вице-президент общественной организации «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, отзывы лицензий в этом году могут остаться на уровне прошлого года, но вырастет количество банков, которые добровольно покинут рынок.

К уходу кредитных организаций приведут сложности в экономике РФ вследствие пандемии: сокращение доходов населения, падение оборотов малого и среднего бизнеса, в результате чего снизится и прибыль банков. Однако к негативным последствиям в финансовой системе это не приведёт благодаря действиям регулятора. Банковская система в РФ значительно лучше подготовлена к кризису, чем в 2008 или 2014 годах. Павел Сигал первый вице-президент общественной организации «Опора России» первый вице-президент общественной организации «Опора России»

По словам эксперта, консолидация банковского рынка — скорее, положительная тенденция, поскольку на нём останутся самые устойчивые и крупные организации.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

С этим не согласен директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Он считает, что чем больше конкуренция, тем лучше потребителю. Сейчас конкуренция снижается, и в результате возрастают различные банковские комиссии, потому что клиенту некуда деваться, сетует экономист.

Отзывы лицензий бьют в том числе по населению. У нас сейчас страхуются вклады в размере 1,4 млн рублей — это около $20 тысяч. Когда эта норма вводилась, в американской валюте эта сумма равнялась $40 тысячам. То есть размер страховки снизился в два раза. Не редки случаи, когда люди теряют деньги из-за отзывов лицензии, потому что имели в банке больше 1,4 млн рублей. Страховка от этого только одна — распределить деньги по разным кредитным организациям. Василий Солодков директор Банковского института НИУ ВШЭ директор Банковского института НИУ ВШЭ

Невозвратные кредиты

В ЦБ РФ пока не видят повода для беспокойства за банковскую систему. Как сообщила на днях председатель Банка России Эльвира Набиуллина, в июне корпоративные кредиты выросли на 0,5%, что сопоставимо с данными прошлого года — 0,4%. При этом с начала 2020-го рост составил 3,8% против 2,3% в 2019-м. Кредиты малому бизнесу за пять месяцев выросли на 6,4%, сообщила глава ЦБ. При этом она признала, что в этом росте есть и элемент вынужденности, когда предприятия на фоне снижения выручки берут больше займов.

Розничные кредиты в июне прибавили 1% после небольшого роста в мае на 0,2% и апрельского сокращения на 0,7%. Суммарно за первую половину 2020 года кредиты гражданам увеличились на 4,1%. Это заметно ниже, чем в первом полугодии прошлого года — тогда было 9,7%. Но тогда были повышенные темпы прироста потребительского кредитования, отметила Эльвира Набиуллина.

Рост потребкредитования объясняется тем, что банковскую систему серьёзно поддержали меры по компенсации последствий пандемии: льготные кредиты на выплату зарплат для бизнеса, снижение ипотечной ставки и программа выдачи займов под 6,5% на покупку жилья, отмечает Павел Сигал.

Однозначно, от этого выиграли все – и банки, и население, и бизнес. Полученные средства по низким ставкам позволили малому и среднему бизнесу сохранить рабочие места, а граждане получили возможность покупки недвижимости в кредит по очень низким ставкам, — подчеркнул эксперт.

Потребительское кредитование немного выросло, но непонятно, как люди будут отдавать эти займы, предупреждает Василий Солодков. По его словам, в дальнейшем можно ждать и отзывов лицензий, и их добровольной сдачи банками, которые не видят возможностей своего развития.

Мы пока ещё не понимаем, насколько пострадала банковская система. Количество плохих долгов выросло, есть риск увеличения процента невозврата кредитов. Думаю, что в ближайшие месяцы станет ясно, что происходит с банковским сектором, и картина будет не такая оптимистичная, — отметил экономист.

Состояние банковского сектора в целом остаётся стабильным, несмотря на сильный экономический шок из-за пандемии и снижение цен на нефть, считает Армен Даллакян.

Ключевой риск для системы — ухудшение качества займов, особенно для МСБ и потребкредитов. В статистике сильного ухудшения кредитных портфелей пока не видно из-за их масштабной реструктуризации за последние несколько месяцев. К концу года многие из реструктурированных займов, вероятно, станут просроченными, так как быстрого восстановления экономики вряд ли стоит ожидать, — предупреждает эксперт.

Рентабельность банков снижается на фоне роста резервирования, снижения комиссий, которое особенно остро проявилось во время карантинных мер из-за падения объёма транзакций, предупреждает Наталья Малых. Она также ожидает постепенного увеличения просрочки по кредитам во втором полугодии. Наращивать кредитный портфель сейчас также сложно. До кризиса уже была высокая конкуренция, и недавно пул качественных заёмщиков сузился ещё сильнее. Правительство предложило субсидировать часть процентной ставки, но банки опасаются невозврата кредита, и доля отказов выросла, отмечает аналитик.

По её словам, условия для населения также ухудшились, так как банки активно ищут резервы для экономии. Ставки по вкладам упали и сделали их менее доходными, также власти объявили о новом предстоящем налоге на процентный доход с депозитов. Есть тенденция к увеличению платы по картам и переводам, да и условия по программам лояльности становятся менее привлекательными, посетовала эксперт.