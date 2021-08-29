Креатив в промышленных масштабах: как создать очаги новой деловой культуры

Креативная неделя (Russian Creative Week) 2021 стартовала под лозунгом «Меняем креативный масштаб России». Площадка создана как единое открытое пространство для всех, кто вовлечён в развитие креативного сектора страны.

Директор Центра «Российская кластерная обсерватория» Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгений Куценко обобщил мировой опыт создания креативных кластеров и определил, что нужно сделать, чтобы они стали развиваться в регионах России.

Как показал Куценко, в мире получили широкое распространение две с половиной модели работы креативных кластеров — «Креативный технопарк» и «Кластерная ассоциация» — модели-антиподы и третья — «Инновационный консорциум», которая является ответвлением второй модели, однако имеет свои особенности и развивается как самостоятельное явление.

Креативный технопарк — создание креативного пространства при поддержке государства, особенно на ранних стадиях. В перспективе — выход на устойчивое самостоятельное развитие. Ключевая особенность — девелопмент (а чаще всего — редевелопмент) с целью коммерческой аренды и реализации комплекса специализированных сервисов со стороны управляющей компании. Для модели характерно также оживление старопромышленных территорий (промзон), городское развитие.

Александр Авилов/АГН «Москва»

В России к этому типу кластеров относятся: креативные пространства Москвы и других российских мегаполисов, ИТ-технопарки, созданные Минкомсвязью. Технопарки планируется создавать и поддерживать в Иркутской, Новгородской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Рязанской, Тюменской, Ульяновской областях, Удмуртии и ХМАО.

Для кластерной ассоциации характерно объединение специализирующихся в одной или связанных сферах организаций, находящихся в одном городе или регионе. И не обязательно иметь одну площадку. Форма подразумевает большое количество участников, вплоть до нескольких сотен или тысяч, как в парижском кластере цифровых инноваций Cap Digital. Участники разнородны (малые и крупные организации, наука, образование); фокус на совместные проекты; наличие общей координационной структуры, существующей за счёт членских взносов, коммерческих услуг, государственной или спонсорской поддержки. Направления совместных проектов достаточно широки и включают исследования и разработки, логистику, обучение персонала, экспорт, регуляторику и GR, совместное использование инфраструктуры.

Считается, что стимулирование кооперации через кластеры — это функция государства, компенсирующая координационный провал рынка, и инструмент государственной политики, не нарушающий принципы конкуренции. Лидеры среди стран: Дания, Германия, Испания, Франция.

АГН «Москва»

Ключевые особенности инновационных консорциумов — такие же, как и у кластерных ассоциаций, но с ещё большим фокусом на инновации. Как правило, модель консорциумов предполагает паритетное финансирование проектов со стороны государства и бизнеса. Ядром являются университеты, привлекающие индустриальных партнёров, получающие национальное финансирование и распределяющие его на проекты участников кластера.

Как развить креативную экономику в России

Чёткое понимание моделей позволяет понять стартовые условия развития для кластеров разного типа, но не должно ограничивать экспериментирование с их бизнес-моделями и мерами поддержки, отметил Евгений Куценко.

Часто эволюция креативных кластеров, особенно частных, приводит к синтезу различных моделей, позволяющих им стать более конкурентоспособными, — подчёркивает эксперт.

Арендная модель дополняется или даже вытесняется акселерационной и, в ряде случаев, венчурной (так называемые стартап-студии). При этом в некоторых ситуациях технопарки могут брать на себя функции кластерных организаций (примеры Санкт-Петербурга, Мордовии, Кузбасса). Будет логично, если какие-то из московских креативных технопарков возьмут на себя лидерство в организации профессионального сообщества в формате кластерных ассоциаций, сообщает Куценко. В свою очередь кластерные ассоциации также могут создавать специализированные пространства для своих участников.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Чтобы креативные кластеры развивались в регионах России, по мнению специалиста, надо понимать разнообразие моделей и предоставить регионам свободу их выбора. Все модели рациональны и заслуживают поддержки. А регионы, в свою очередь, серьёзно различаются по условиям и возможностям. Где-то квадратные метры на вес золота и большое количество компаний; где-то, наоборот, пространства в изобилии, но бизнес в тени, разобщён, никто не берёт на себя роль лидера. Ряд регионов выделяются сильной наукой и промышленностью, на базе сотрудничества с которыми также можно взрастить конкурентоспособный креативный сектор.

Необходимо восполнить острый дефицит специализированных мер поддержки на федеральном уровне. Отсутствие поддержки — следствие разделения ответственности между различными органами власти, — говорит директор Центра.

В России креативная экономика по-прежнему ассоциируется исключительно с культурой (и курирующими её федеральными и региональными органами власти), то есть с чем-то далёким от собственно экономики, малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки инноваций. Однако мировой опыт показывает, что для развития креативного сектора требуется вовлечение разных органов власти, подчёркивает Куценко.

Например, в стране — флагмане креативных индустрий, Великобритании, за поддержку креативных индустрий несут ответственность сразу два ведомства: Министерство по делам культуры, СМИ и спорта (DCMS) и Министерство предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии (BEIS). Причём креативные кластеры поддерживает орган власти, ответственный за экономику и промышленное развитие, отмечает эксперт.

По мнению директора Центра «Российская кластерная обсерватория», в России за развитие креативных технопарков мог бы взяться Минпромторг, имеющий богатый опыт поддержки региональной инфраструктуры, включая индустриальные и технологические парки, и уже частично поддерживающий креативные индустрии в части народных художественных промыслов.

Технопарк «Физтехпарк» в Долгопрудном АГН «Москва»

Специалист предполагает, что поддержка креативных кластерных ассоциаций логично дополнила бы инструментарий Минэкономразвития, учитывая более чем десятилетний опыт создания предпринимательской инфраструктуры в регионах, стимулирования инновационных кластеров и центров кластерного развития. А поддержка инновационных креативных консорциумов и совместных проектов на стыке науки и бизнеса — традиционная функция Минобрнауки. Активно развиваемый данным министерством формат научно-образовательных центров мог бы иметь эффективное приложение в креативной сфере.

Полноценная федеральная линейка мер поддержки стала бы действенным сигналом к синхронным действиям со стороны региональных властей, создав дополнительный рычаг для разворота общества к креативному вектору развития.