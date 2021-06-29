Краснодарский край потеряет до 55 млрд рублей из-за ПЦР-тестов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) подсчитала потери Краснодарского края от аннуляций туров, связанных с требованием о ПЦР-тестах и прививках для заселения в отели. Об этом сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, только в июле и августе туроператоры могут потерять от 40 до 55 млрд рублей. Отмечается, что в этой сумме не учтён мультипликативный эффект (отсутствие прибыли удвоит финансовые потери региона). В этот период поездки на Кубань планировали 6,5 млн туристов.

По данным ассоциации, средняя цена поездки на человека в июле составляет 18–20 тысяч рублей. Общая стоимость проданных путёвок на этот месяц около 60 млрд рублей, а на август — порядка 50 млрд рублей.

Кроме того, под угрозой срыва из-за требования об обязательном наличии сертификата о вакцинации для заселения находятся и запланированные на сентябрь отпуска. Уже сейчас продано туров примерно на 1 млн человек, сумма путёвок составляет примерно 18–20 миллиардов рублей.

В связи с ужесточением ограничений туристы начали массово отказываться от путёвок и бронирования гостиниц на кубанских курортах. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова попросила губернатора ограничиться требованием для туристов наличие отрицательного ПЦР-теста в течение всего сезона. По её словам, этого достаточно для организации безопасного отдыха с учётом выполнения остальных профилактических мер.