Красиво жить не запретишь: почему в России растут продажи предметов роскоши

В России в 2021 году резко выросли продажи дорогих товаров. Россияне активно приобретают автомобили, смартфоны и ювелирные изделия. А интерес к товарам повседневного потребления падает. Причём доля сбережений в структуре доходов сократилась практически до нуля (0,5%). Что кроется за такой структурой потребления, и в каких случаях разумнее поскорее тратить деньги, а в каких не стоит спешить с покупкой?

Роскошное потребление

В России в 2021 году существенно выросли продажи предметов роскоши и дорогостоящих товаров длительного пользования, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении страны.

За январь — сентябрь было продано на 37,5% больше дорогих наручных часов, чем за аналогичный период прошлого года, а мобильных телефонов — на 27,9%, ювелирных изделий — на 26,6%, автомобилей — на 24,8%. Продажи сравнивались в сопоставимых ценах, то есть в реальном выражении. В целом на мобильные телефоны, компьютеры, стиральные машины, автомобили, ювелирные изделия приходится более 11% всех розничных продаж.

Россияне начали скупать драгоценности, технику и другие дорогие товары ещё в пандемийном 2020 году, продажи в этих категориях росли даже на фоне общего падения продаж в рознице во время карантинных ограничений. По сравнению с допандемийным 2019 годом продажи часов, смартфонов и компьютеров выросли в полтора раза, пишет РБК со ссылкой на предоставленные Росстатом данные.

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О падении интереса к повседневным товарам говорит официальная статистика. Так, в текущем году на 2–5% упали продажи в сопоставимых ценах куриного мяса, яиц, соли, муки, макарон. В целом оборот розничной торговли за девять месяцев 2021 года увеличился на 8,4% в реальном выражении.

Тратить, а не копить

В 2020 году денежные доходы населения упали на 3%, в 2021-м — выросли на 8,1% (по итогам третьего квартала). И хотя фактически лучше жить россияне не стали, доля потребительских расходов на товары и услуги выросла — с 77,3% в первом полугодии 2020 года до 84,2%.

То есть граждане стали больше покупать, а не копить. На это обратила внимание глава Центробанка Эльвира Набиуллина, обвинив в росте цен рядовых потребителей. В прошлом году доля сбережений в структуре доходов составляла 7,9%, а в этом году она сократилась практически до нуля (0,5%).



Увеличение дорогостоящих покупок в последние месяцы — это вовсе не потребительский бум. В противном случае люди не экономили бы на повседневных товарах, комментирует главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Мы наблюдаем поведение вынужденно рациональное в «нерациональное» время экономических катаклизмов. Причины его кроются во многих факторах. Усиление неопределённости, резкое ускорение инфляции и обесценивание накоплений заставляют направлять сбережения во что-то реально ценное. К этому подталкивает и наблюдавшееся в предыдущие месяцы снижение доходности вкладов. И самое главное — ожидание ещё большего роста цен на перспективу, — рассуждает аналитик.

По данным того же ЦБ, наблюдаемая самими гражданами инфляция в октябре составила 15,6%, а это почти вдвое выше официальной, «росстатовской». А ожидаемый рост цен, по оценкам потребителей, в октябре составлял 12,3% на следующие 12 месяцев. Предполагая дальнейшее удорожание, люди по мере возможности стремятся осуществить покупки даже впрок, отмечает Гойхман.

Статистика может свидетельствовать о том, что инфляция спроса из продовольственного сектора перешла в непродовольственный, предполагает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. По её словам, часть растущего спроса действительно можно объяснить ожиданиями повышения цены. Причём это ожидание имеет и территориальную привязку, и товарную.

Наиболее активны на рынке граждане в возрасте 39–49 лет, и именно у этой группы потребителей самые мрачные взгляды на ожидание изменения цен. Отсюда и повышенный спрос на товары, желание их приобрести впрок либо с целью дальнейшей перепродажи, — объясняет эксперт.

В качестве доказательств тому Лебединская приводит данные ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система). Например, индекс физического объёма продаж легковых автомобилей (январь — июнь 2021 года) составил в целом по России 132,64%, однако он не сопровождается соответствующим ростом физического объёма продаж бензина (107,59%) и дизельного топлива (103,42%). В регионах такое несоответствие проявляется ярче, говорит Лебединская. Например, в Новосибирской области индекс физического объёма розничной торговли легковыми автомобилями составил 272,66%, а индекс торговли бензином — 99,23%, в Республике Карелия — 234% и 108,44% соответственно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост продаж мобильных телефонов эксперт связывает с тем, что они вытеснили айпады, став для многих своего рода мобильными офисами. Иная ситуация сложилась на ювелирном рынке. За первое полугодие, по данным ЕМИСС, во многих регионах их продажи сократились, в целом по России индекс продаж вырос незначительно (на 8,63%) и в основном за счёт двух субъектов — Санкт-Петербурга (374,72%) и Магаданской области (204,7%).

Есть регионы, в которых такой прирост продаж невозможно ничем объяснить, причём по многим товарам одновременно, недоумевает Лебединская. Например, Псковская область является лидером по продажам часов (566,17%), бытовых товаров (177,7%), автозапчастей, при этом занимая 66-е место по объёму ВРП (валовый региональный продукт) на душу населения и 63-е по уровню бедности.

По словам Гохмана, некоторые ищут возможность не просто «убежать» от инфляции, но и заработать, используя дорогие товары в качестве инвестиции. Например, ювелирные украшения, часы — это, с одной стороны, компактные, с другой — дорогостоящие вещи, которые при необходимости будет несложно продать.

Играет свою роль и «отложенный спрос». То, чего не могли люди приобрести во время прошлогодних локдаунов, частично перенеслось на текущий год. У кого-то «высвободились» средства, отложенные на поездки, в связи с ограничениями на туризм, — продолжает Гойхман.

Правила шопинга

В целом большинство экспертов относят бум на этих рынках либо к иррациональному желанию россиян в условиях «новостных ужасов» порадовать себя дорогими покупками, либо к рациональному желанию купить сейчас то, что в будущем точно подорожает. Безусловно, обе эти причины присутствуют, хотя каждый из перечисленных рынков живёт по своим законам, указывает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

Например, часы и мобильники — это явно больше желание себя порадовать, а автомобиль, бытовая техника и ноутбуки — это больше желание купить стремительно дорожающие предметы, которые точно потом понадобятся, — рассуждает эксперт.

По его словам, ювелирные украшения в этом списке занимают особое место, так как их покупают как с целью порадоваться, так и в силу финансовой безграмотности, принимая их за инвестиции. Желающие могут провести эксперимент — купить в ТЦ золотое украшение и тут же в ломбарде справиться, за сколько его готовы выкупить. Результат обычно действует лучше любых лекций, иронизирует Черников.

С точки зрения здравого смысла люди действуют скорее осмысленно, считает экономист. Невозможно «сидеть» на стремительно обесценивающихся рублях и не радовать себя чем-то — пусть даже это будет бессмысленная покупка очередного кольца или десятых по счёту часов. В случае запланированной замены автомобиля или ноутбука в будущем году приобрести их сейчас, по более низкой цене, выглядит разумно.

Проблема в том, что 99% потребителей не ведут финансовый учёт и ничего не планируют. Поэтому зачастую эти все покупки носят спонтанный характер, навеянный истерикой в СМИ или апокалиптическими советами друзей, — говорит Черников.

Тут достаточно вспомнить события, происходившие несколько лет назад — во время девальвации рубля в 2015 году. Тогда покупатели смели с прилавков всё — технику, одежду, электронику, автозапчасти. Правда, покупка нескольких айпадов ожидаемого эффекта не принесла. Очень скоро выяснилось, что в аптеке или продуктовом магазине расплатиться ими нельзя, и вся эта река из нераспакованных коробок «потекла» на Avito и другие «барахолки». Причём зачастую люди были вынуждены продавать эти товары по ценам ниже розничных, замечает Черников.

Так что в целом в отсутствие явно осознаваемой цели «просто порадовать себя» новыми часами или мобильником в беспокойное время следует крайне осторожно расставаться с деньгами, пусть даже кажется, что они непрестанно обесцениваются, заключает экономист. В любой момент может оказаться, что источник дохода исчез, а вы остались с кипой счетов и грудой вещей, которые придётся срочно реализовывать за треть от уплаченной цены.