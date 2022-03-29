«Крайне важны для развития экономики»: в ГД оценили отсрочку для айтишников

Предоставление российским IT-специалистам до 27 лет отсрочки от армии — «мера абсолютно правильная» — заявил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Спикер добавил, что айтишники «крайне важны для развития экономики и укрепления обороны» РФ. Таким образом он прокомментировал соответствующее постановление правительства РФ, подписанное премьер-министров РФ Михаилом Мишустиным.

Надо понимать, что айтишники — те молодые ребята, которые сегодня выходят из вузов и начинают работать — крайне важны для развития экономики [России], для укрепления обороны страны. И в свете происходящей информационной войны надо понимать, что IT и раньше, и особенно сейчас, работают более эффективно и действенно. Кроме того, надо иметь ввиду, что, с учётом потребности на рынке труда айтишников, наблюдалась их желание работать удалённо, и стоят они достаточно дорого, понимая, что их готовы брать на работу дистанционно зарубежные компании, им необязательно уезжать. Считаю что это решение правильное и отвечает требованиям и вызовам времени, — подчеркнул Нилов.

Накануне стало известно, что молодым специалистам до 27 лет с высшим образованием, работающим в отрасли информационных технологий, будет предоставлена отсрочка от службы в армии. Также это коснётся сотрудников российских IT-компаний с рабочим стажем менее одного года при условии, что они окончили вуз за год до вступления в должность. Такое постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

Отмечается, что компании, которые хотят предоставить отсрочку своим специалистам, должны составить список таких сотрудников и направить документ в Минцифры не позднее 1 мая 2022 года. Минцифры далее направит список в Минобороны, после чего военное ведомство формирует итоговый документ и отправит его в военкоматы.

В перечне вузовских специальностей, которые позволят претендовать на отсрочку, значатся математика, картография, прикладная информатика, геоинформатика, радиотехника, электроника, авиастроение и другие. В списке документа более 60 специальностей.

Ранее президент объединения разработчиков ПО «Руссофт» Валентин Макаров заявил, что в Россию могут вернуться от трети до половины специалистов IT-отрасли, покинувших её. По его словам, процесс возвращения может занять от восьми до десяти месяцев