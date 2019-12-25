https://static.news.ru/photo/7d33dc80-26f3-11ea-8885-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Цены на бензин в России по итогам года в среднем увеличились на 3%, а на дизельное топливо 3,5%, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, к концу 2019 года ситуацию на внутреннем рынке можно оценивать как вполне благоприятную.

При этом он отметил, что есть опасения по поводу снижения стоимости нефти, однако у России есть резерв прочности, передаёт «Россия 24».

Как писал NEWS.ru, ранее в Росстате сообщили, что цены на бензин выросли на 1,9%. Аналитики отмечают, что это самый незначительный рост цен впервые за 11 лет.