Цены на бензин в России по итогам года в среднем увеличились на 3%, а на дизельное топливо 3,5%, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
По его словам, к концу 2019 года ситуацию на внутреннем рынке можно оценивать как вполне благоприятную.
При этом он отметил, что есть опасения по поводу снижения стоимости нефти, однако у России есть резерв прочности,
Как писал NEWS.ru, ранее в Росстате сообщили, что цены на бензин выросли на 1,9%. Аналитики отмечают, что это самый незначительный рост цен впервые за 11 лет.
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