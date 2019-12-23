https://static.news.ru/photo/4495ec1c-257f-11ea-ac0c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак прокомментировал информацию о том, что Москва якобы уже заключила контракты с пятью украинскими компаниями для прямых поставок газа на Украину.

Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договорённостей с правительством Украины, нет, — отметил Козак на совещании премьера РФ Дмитрия Медведева со своими заместителями.

По его словам, РФ и Украина договорились обсудить вопросы по транзиту газа и окончательно урегулировать все споры после Нового года, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Предположительно, выплата «Газпромом» около $3 млрд стала частью соглашения с Украиной.