https://static.news.ru/photo/746153d0-2400-11ea-8ecb-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Результаты переговоров об урегулировании взаимных претензий Украины и России позволяют разрубить узел встречных исков и сформировать механизм, не позволяющий в будущем возникать спорам, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Взаимные претензии носят бессчётный характер. Перспективы их не известны. И с нашей стороны претензии, и с их стороны. Уже есть вступившее в силу решение антимонопольного комитета на $6 млрд, с нашей стороны решение Стокгольмского суда на $3 млрд, — цитирует чиновника «Интерфакс».

Он добавил, что долговые обязательства Украины по еврооблигациям на сумму $3 млрд не включили в договор по транзиту газа.

21 декабря текущего года Украина опубликовала протокол встречи представителей Евросоюза, Украины и России по углеводородам.

Согласно договорённостям сторон, российская и украинская компании могут продлить транзит газа на 2025–2034 гг. Кроме того, Киев обязуется снять аресты со всех активов и денежных средств «Газпрома». Также документ предусматривает отказ «Нафтогаза» от возможных будущих исков по контрактам от 2009-го.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Предположительно, выплата «Газпромом» около $3 млрд стала частью соглашения с Украиной.

Действующее соглашение на поставку и транзит российского голубого топлива истекает в конце года. По евронормам, компания — оператор транзита должна быть отделена от добывающих топливо предприятий. Новый контракт «Газпром» сможет заключить с независимым оператором. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев 18 декабря сообщил, что сертификация новой компании для перезаключения сделки должна завершиться 26 декабря.