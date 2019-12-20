https://static.news.ru/photo/1a234eb0-243b-11ea-83a3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Russian Government/Global Look Press

Россия, Украина и Еврокомиссия принимали решение об урегулировании отношений Москвы и Киева в сфере газовых взаимоотношений без оглядки на санкции США. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Он поблагодарил переговорщиков с украинской стороны и отметил, что при наличии политической воли Москва и Киев могут договариваться.

Я не следил за временем — синхронно мы подписывали протокол об урегулировании отношений между нами, а там появились санкции. Сложилось глубокое у меня убеждение, что это не оказало влияния никакого ни на украинскую сторону, ни на европейскую, ни на нас, — отметил Козак в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Козак объяснил, почему в газовые договорённости не включили долг Украины. Он отметил, что вопрос долга по еврооблигациям в размере $3 млрд не включён в газовое соглашение в порядке компромисса. По его словам, если бы РФ настаивала на включении долга в соглашение, то стороны «не нашли бы развязку». Козак подтвердил, что Москва исполнит решение Стокгольмского арбитража по задолженности «Газпрома», а решение по украинским обязательствам по еврооблигациям оставляет на усмотрение Лондонского суда.