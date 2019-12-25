https://static.news.ru/photo/03da16c4-26f3-11ea-a3d4-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России Дмитрий Козак в разговоре с журналистами оценил выплаты «Газпромом» $2,9 млрд Украине в рамках исполнения решения арбитражного суда Стокгольма. Он назвал эту сумму «каплей в море», говоря о потенциальных экономических рисках для РФ.

По словам Козака, Россия могла потерять намного больше. Как отмечает вице-премьер, сейчас невозможно предсказать, какая сторона и насколько выиграла от решения Стокгольмского арбитража.

Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России, — заявил Дмитрий Козак в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Предположительно, выплата «Газпромом» около $3 млрд стала частью соглашения с Украиной.