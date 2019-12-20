Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак сообщил, что вопрос долга Украины перед Россией по еврооблигациям в размере $3 млрд не включён в газовое соглашение в порядке компромисса.
Вице-премьер
Как суд решит, то так, надеемся, и будем исполнять. Обнуляем с тем, чтобы газовая тема не отравляла отношения между нами, — заключил вице-премьер.
Как ранее сообщал NEWS.ru, «Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Это подтвердил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.
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