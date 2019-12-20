https://static.news.ru/photo/3c463a6c-241c-11ea-978f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак сообщил, что вопрос долга Украины перед Россией по еврооблигациям в размере $3 млрд не включён в газовое соглашение в порядке компромисса.

Вице-премьер рассказал об этом в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, если бы РФ настаивала на включении долга в соглашение, то стороны «не нашли бы развязку». Козак подтвердил, что Москва исполнит решение Стокгольмского арбитража по задолженности «Газпрома», а решение по украинским обязательствам по еврооблигациям оставляет на усмотрение Лондонского суда.

Как суд решит, то так, надеемся, и будем исполнять. Обнуляем с тем, чтобы газовая тема не отравляла отношения между нами, — заключил вице-премьер.

Как ранее сообщал NEWS.ru, «Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Это подтвердил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.