https://static.news.ru/photo/9504fa8c-2401-11ea-944e-fa163e074e61_660.jpgДмитрий КозакФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Контракт между Россией и Украиной на транзит газа стал своего рода окном возможностей и открыл перспективы для достижения договорённостей между странами по другим вопросам. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Мы вчера, когда закончили переговоры, подписали, я сказал, что мы открыли форточку возможностей, и убедились в том, что несмотря на все сложности наших отношений в целом, мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам, — цитирует его ТАСС.
Он особо отметил, что согласование взаимных требований в рамках контракта стало возможным благодаря конструктивной роли украинской стороны, в частности, помощника президента Украины Андрея Ермака.
Хотел бы сказать спасибо, — заключил он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Предположительно, выплата «Газпромом» около $3 млрд стала частью соглашения с Украиной.