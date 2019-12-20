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Несколько компаний из Украины заключили прямые контракты с российским «Газпромом» на поставку газа с начала 2020 года.

Об этом журналистам «Интерфакс-Украина» рассказал источник на рынке. При этом информатор не стал говорить об объёмах транспортировки топлива. Также от отказался уточнить названия договорившихся с российской стороной компаний. Украина отказалась...