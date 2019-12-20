Дмитрий Козак Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Контракт между Россией и Украиной на транзит газа стал своего рода окном возможностей и открыл перспективы для достижения договорённостей между странами по другим вопросам. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Мы вчера, когда закончили переговоры, подписали, я сказал, что мы открыли форточку возможностей, и убедились в том, что несмотря на все сложности наших отношений в целом, мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам, — цитирует его ТАСС.

Он особо отметил, что согласование взаимных требований в рамках контракта стало возможным благодаря конструктивной роли украинской стороны, в частности, помощника президента Украины Андрея Ермака.

Хотел бы сказать спасибо, — заключил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Предположительно, выплата «Газпромом» около $3 млрд стала частью соглашения с Украиной.

 

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