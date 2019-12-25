https://static.news.ru/photo/bd9dfbd0-26fc-11ea-bb17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Постнов/nord-stream2.com

Россия и европейские страны могут достичь компромисса по ситуации с «Северным потоком — 2», уверен вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

При этом он считает, что возможность роста давления со стороны США высока, однако возможности американских властей не безграничны, так как ключевые страны Евросоюза заинтересованы в обеспечении своей энергетической безопасности, передаёт «Россия 24».

Как писал NEWS.ru, аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов полагает, что для завершения «Северного потока — 2» «Газпром» мог бы обратиться к Китаю или другим странам, сдержанным к санкциям США.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».