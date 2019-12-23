https://static.news.ru/photo/afb9f4de-257a-11ea-b11c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Ukrinform/Sergei Gudak/Global Look Press

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что Москва и Киев договорились о фиксированной цене за транзит газа на следующие пять лет.

Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы «Газпрома» за оказание этих услуг, — отметил Козак на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым.

По его словам, стороны также обговорили агентские услуги по транзиту и транспортировке газа, передаёт ТАСС .

Как ранее писал NEWS.ru, пять украинских компаний заключили с «Газпромом» договоры о поставках российского газа. Контракты предусматривают поставки голубого топлива с 1 января.