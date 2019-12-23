Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что Москва и Киев договорились о фиксированной цене за транзит газа на следующие пять лет.
Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы «Газпрома» за оказание этих услуг, — отметил Козак на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым.
По его словам, стороны также обговорили агентские услуги по транзиту и транспортировке газа, передаёт
Как ранее писал NEWS.ru, пять украинских компаний заключили с «Газпромом» договоры о поставках российского газа. Контракты предусматривают поставки голубого топлива с 1 января.
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