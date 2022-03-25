«Ковровое санкциометание»: Песков рассказал о санкциях Запада против Грефа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отчаянными действиями по «ковровому санкциометанию» западные санкции против главы Сбербанка Германа Грефа. По его словам, которые приводит ТАСС, ограничительные меры никак не скажутся на деятельности финансовой организации и не несут угроз для банковского сектора России в целом.

Кремль не видит в этом угрозу банковскому сектору России. Кремль видит совершенно отчаянные действия по такому, знаете, ковровому санкциометанию. Есть ковровое бомбометание, а это ковровое санкциометание, — пояснил пресс-секретарь.

Ранее Министерство финансов США расширило список ограничительных мер, связанных с Россией и её гражданами. Новый санкционный пакет коснулся Грефа, а также 328 депутатов Государственной думы. По словам представителей министерства, рестрикции согласуются с аналогичными ограничениями, принятыми Канадой и ЕС в отношении России.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

С начала спецоперации Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. В частности, ЕС ввёл ограничительные меры против российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Под санкции также подпали десятки российских компаний, в том числе РЖД, «Сухой», «Иркут» и «Туполев».