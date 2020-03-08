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Агентство Bloomberg ознакомилось с докладом банка Goldman Sachs, в котором проанализирована ситуация с паникой на нефтяном рынке и описаны её возможные последствия.

Аналитик банка Дэмиен Курвалин полагает, что ход развития событий меняет прогнозы для рынков газа и нефти коренным образом. Производители дешёвого сырья будут наращивать поставки, заставляя таким образом производителей с более...