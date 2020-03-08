За час торгов с начала открытия Токийской биржи ключевой индекс Nikkei обвалился на 5,56% до отметки 19 595,5 пункта.
Индекс Topix, фиксирующий котировки акций всех компаний престижной первой секции, снизился более чем на 4%, достигнув отметки 1410,18 пункта,
Как писал NEWS.ru ранее, агентство Bloomberg ознакомилось с докладом банка Goldman Sachs, в котором проанализирована ситуация с паникой на нефтяном рынке и описаны её возможные последствия. Аналитик банка Дэмиен Курвалин полагает, что ход развития событий меняет прогнозы для рынков газа и нефти коренным образом.
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