Банк ВТБ начнёт работать в Крыму, заявил на пресс-подходе в Госдуме глава финансово-кредитной организации Андрей Костин, которого цитирует ТАСС. По его словам, сейчас очень важно привлечь инвестиции в регион, прежде всего в индустрию отдыха. Он добавил, что формат работы банка в настоящее время обсуждается.

Крым — это наша территория, и мы будем работать там, — подчеркнул Костин.

Он также отметил, что банк в дальнейшем будет докапитализирован, но не назвал конкретных финансовых объёмов, которые планируется для этого выделить.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Промсвязьбанк планирует в течение нескольких месяцев начать работу в Крыму. По его словам, в дальнейшем на полуострове могут начать работу и другие банки. Позднее в пресс-службе ПСБ заявили о предоставлении услуг на полуострове как розничным клиентам, так и бизнесу. Уже сейчас крымчане могут оформить потребительский кредит, а предприниматели — открыть расчётный счёт и подключиться к услугам эквайринга.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по социально-экономическому развитию полуострова, что российские банки и крупные компании могут начать приходить в Крым, не боясь санкций. По словам главы государства, за восемь лет нахождения Крыма в составе РФ решена проблема с водой, а также сняты транспортные и инфраструктурные ограничения.