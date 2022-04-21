Глава ВТБ Костин спрогнозировал спад ВВП России в 2022 году более чем на 8%

ВВП России в 2022 году может сократиться более чем на 8%, такой прогноз дал глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия-24». Однако, по его словам, бояться этого не стоит, требуется искать пути решения и идти вперёд.

В этом году наверное будет существенное сокращение ВВП. Наши эксперты считают, что оно [составит] 8%, но я думаю, что оно может быть чуть больше, — сказал он.

По словам Костина, необходимо понять, что мир сегодня переходит в новые реалии. Задача же российской экономики — подстроиться под них.

Надо не бояться, а просто к этому адаптироваться, найти пути решения и двигаться дальше, — подчеркнул глава ВТБ.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал падение ВВП России в 2022 году более чем на 10%. Он уточнил, что представители Министерства финансов наряду с членами Министерства экономического развития подготавливают точный прогноз по снижению макроэкономического показателя. Кудрин подчеркнул, что сокращение ВВП отразится на размере доходов и благосостоянии россиян, а также на соблюдении законов о бюджете, принятых на территории всех субъектов нашей страны.

Всемирная торговая организация также ухудшила прогноз темпов роста мирового ВВП в 2022 году с 4,1% до 2,8% из-за ситуации на Украине. Речь идёт об увеличении торговых издержек, влиянии западных санкций на Россию, а также о снижении совокупного спроса в мире.