Костин назвал срок, который потребуется банкам РФ для списания потерь Костин: банкам РФ потребуется 7-10 лет на списание потерь от заморозки активов за рубежом

Банкам России может потребоваться от семи до десяти лет, чтобы восстановить потери от заморозки своих активов за рубежом, рассказал глава ВТБ Андрей Костин, передает ТАСС. Он добавил, что банки смогут справиться со сложившейся ситуацией и без государственной помощи, однако для этого потребуются определенные послабления от Банка России. По мнению Костина, ЦБ к этому готов, но «вопрос, на сколько и как».

Если банкам дать рассрочку на формирование резервов по кредитам и на те средства, которые были заморожены, а, по сути, украдены у нас на счетах американских и европейских банков, на срок 7-10 лет, то банки за счет прибыли будут способны постепенно сформировать резервы и списывать потери без финансовых вливаний со стороны государства, — сказал он.

Ранее Костин заявил, что глобализация в том виде, в котором ее знали прежде, закончилась. Российскому банковскому сектору следует продолжать девалютизацию балансов, так как введенные в отношении страны санкции будут действовать долго.

Он считает, что, когда распался СССР, Россия «вступила в игру «глобализация». Ее правила устанавливали не в Москве и без ее участия. Свои экономические выгоды Россия получила, в частности, создав современный финансовый сектор. Однако риски зависимости фондирования экономики от внешних рынков проявились ещё при кризисе 2008 года. В 2014 году прозвучал серьёзный звонок, уверен Костин.