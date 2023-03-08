Костин: между Западом и Россией вскрылся абсцесс Глава ВТБ Костин: никто не радуется конфликту в Европе, но в России ощущают опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Костин

Глава ВТБ Андрей Костин заявил французскому изданию Les Echos о «вскрывшемся абсцессе» в отношениях Запада и России, когда в Европе «никто не радуется» конфликту на Украине, а сами россияне при этом ощущают опасность для себя и своей страны. Костин сообщил, что угрозу для России создали страны Запада, не учитывающие интересы Москвы.

Между Западом и нами вскрылся абсцесс. С одной стороны, конечно, никто не радуется военным действиям в Европе. Но с другой, мы ощущаем опасность для нашей страны и для нас самих, — заявил Костин.

По его словам, «кража» активов стала «серьезным ударом» для России, тем более что Запад целенаправленно бьет по экономике. Однако, как подчеркнул Костин, Россия не изолирована, поскольку есть другая половина мира, которая продолжает поддерживать экономическое взаимодействие с Москвой. Более того, по словам бизнесмена, страна создала надежную финансовую систему, которая позволяет государству «держать удар», и в сравнении с Ираном российская экономика оказалась гораздо более устойчивой к санкциям.

Эффект от санкций снижается за счет возникновения новой экономики на месте старой, — подчеркнул финансист.

Расчет на то, что ограничительные меры разгонят инфляцию, ослабят рубль, спровоцируют дефицит и впоследствии приведут к напряженности в обществе, не оправдался, констатировал глава ВТБ.

В августе 2022 года Костин заявил, что российским банкам потребуется 7–10 лет для того, чтобы восполнить потери от заморозки активов за рубежом. Он допускал, что кредитные банки могут справиться с ситуацией и без помощи государства, но при условии определенных послаблений ЦБ.