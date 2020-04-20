Костин: курс рубля укрепится в 2021 году

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что у Центробанка и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля в дальнейшем.
Костин пояснил, что падение рубля на 15% по отношению к американскому доллару произошло в допустимых для российских банков пределах. Важным достижением глава ВТБ назвал решение ЦБ не повышать ключевую ставку,
Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар, а в дальнейшем, в 2021 году, курс рубля укрепится, — спрогнозировал Костин.
Как писал NEWS.ru ранее, глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что согласно пессимистическому сценарию, банки могут потерять 2,5 трлн рублей из-за дефолтов по кредитам в наиболее пострадавших от кризиса отраслях. Такая ситуация возможна в случае каскада неплатежей по кредитам, причём как физических, так и юридических лиц.
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