Костин: курс рубля укрепится в 2021 году

https://static.news.ru/photo/4bf33eaa-26a7-11ea-afa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что у Центробанка и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля в дальнейшем.

Костин пояснил, что падение рубля на 15% по отношению к американскому доллару произошло в допустимых для российских банков пределах. Важным достижением глава ВТБ назвал решение ЦБ не повышать ключевую ставку, передаёт РБК.

Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар, а в дальнейшем, в 2021 году, курс рубля укрепится, — спрогнозировал Костин.

Как писал NEWS.ru ранее, глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что согласно пессимистическому сценарию, банки могут потерять 2,5 трлн рублей из-за дефолтов по кредитам в наиболее пострадавших от кризиса отраслях. Такая ситуация возможна в случае каскада неплатежей по кредитам, причём как физических, так и юридических лиц.