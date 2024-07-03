Костин и Греф назвали «ужасом» снижение ключевой ставки до 4-5%

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Главы крупнейших российских банков Герман Греф (Сбербанк) и Андрей Костин (ВТБ) выразили свою озабоченность возможным снижением ключевой ставки до 4-5% с текущих 16%, передает РБК. Они заявили об этом на Финансовом конгрессе, организованном Центробанком.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина спросила участников сессии о возможных последствиях снижения ставок. Греф и Костин поддержали точку зрения Набиуллиной, высказав свое мнение о том, что такое решение могло бы вызвать негативную реакцию со стороны банков.

Да ужас будет. Я вообще считаю, что все правильно. У меня в банке есть юрист, я подхожу и спрашиваю у него: «Слушай, Леша, как правильно сделать так, чтобы все было правильно и по закону, по всем правилам». «Как скажет, Андрей Леонидович, так и будет правильно». Я считаю, как скажет Эльвира Сахипзадовна — так и правильно, — сказал Костин.

Руководители крупнейших банков России также отметили, что снижение ставок до 4-5% было бы необычным и могло вызвать неопределенность среди банков и экономики в целом. Они подчеркнули важность соответствия ставок текущей ситуации на рынке и отметили, что слишком низкие ставки могли бы вызвать чувство страха у банков и привести к остановке выдачи кредитов.

Ранее экономист Людмила Голощапова заявила, что из-за сохранения Центральным банком ключевой ставки будет повышаться курс рубля. Как она отметила, ЦБ играет за крепость отечественной валюты.