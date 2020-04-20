Костин: банковский сектор России может потерять 2,5 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/ee104fca-828c-11ea-add2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что, по пессимистическому сценарию, банки могут потерять 2,5 трлн рублей из-за дефолтов по кредитам в наиболее пострадавших от связанного с пандемией кризиса отраслях.

Такая ситуация возможна в случае каскада неплатежей по кредитам, причём как физических, так и юридических лиц.

На отрасли, которые уже признали пострадавшими, российский банковский сектор выдал 3 трлн рублей и еще 1,5 трлн рублей на лизинговые компании в сфере повышенного риска, например, авиатехника, вагонный парк и так далее. Поэтому, когда эти предприятия не смогут оплачивать в срок кредиты, удар будет серьёзным, — пояснил Костин в интервью РБК.

Банковские убытки в текущей ситуации делятся на непредвиденные и управляемые. Первые возникают из-за неплатежей по кредитам, вторые — вследствие правительственных решений, направленных на поддержу бизнеса.

Как писал NEWS.ru ранее, глава ВТБ Андрей Костин считает, что Банк России мог бы предоставлять банкам более дешёвые деньги по антикризисным программам.