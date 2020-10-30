Костин: 90% заёмщиков, взявших каникулы, в состоянии продолжать выплаты

https://static.news.ru/photo/73d837ce-1ac9-11eb-8ed4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большая часть отсрочек по кредитам, предоставленных в рамках закона о кредитных каникулах и программ банков по реструктуризации, уже завершаются. На сегодняшний день 90% заёмщиков после выхода из льготного периода способны дальше выплачивать кредит.

Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на форуме «Россия зовёт!». По его словам, каникулы давались на полгода и большинство отсрочек уже заканчиваются.

И мы видим, что 90% граждан в состоянии дальше выплачивать кредит, — сказал Костин.

Он добавил, что проводимая государством политика точечной помощи малому и среднему бизнесу сработала хорошо.

Сейчас предприятия в общем-то выживают, и возвращаются к нормальной деятельности многие из них, — сказал банкир.

Ранее NEWS.ru писал о том, что доля просроченных ссуд на жильё в России по итогам сентября 2020 года снизилась впервые с июля 2019 года на 2,6%, до 39,2 тысячи кредитов, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс».