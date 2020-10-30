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Экономика

Костин: 90% заёмщиков, взявших каникулы, в состоянии продолжать выплаты

18:44, 30 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большая часть отсрочек по кредитам, предоставленных в рамках закона о кредитных каникулах и программ банков по реструктуризации, уже завершаются. На сегодняшний день 90% заёмщиков после выхода из льготного периода способны дальше выплачивать кредит.

Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на форуме «Россия зовёт!». По его словам, каникулы давались на полгода и большинство отсрочек уже заканчиваются.

И мы видим, что 90% граждан в состоянии дальше выплачивать кредит, — сказал Костин.

Он добавил, что проводимая государством политика точечной помощи малому и среднему бизнесу сработала хорошо.

Сейчас предприятия в общем-то выживают, и возвращаются к нормальной деятельности многие из них, — сказал банкир.

Ранее NEWS.ru писал о том, что доля просроченных ссуд на жильё в России по итогам сентября 2020 года снизилась впервые с июля 2019 года на 2,6%, до 39,2 тысячи кредитов, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс».

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