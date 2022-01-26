Корпорации США призвали власти быть осторожнее с санкциями против России

Крупные американские компании попросили власти США проявить осторожность в случае введения санкций против России, пишет Reuters. Они опасаются, что их активы могут быть конфискованы из-за невыполнения обязательств, связанного с поспешным введением санкций.
Ассоциация, представляющая интересы ведущих дела в России компаний Chevron и General Electric,
Санкции должны быть максимально целенаправленными, чтобы ограничить потенциальный ущерб конкурентоспособности американских компаний, — заявил представитель API.
Как отметил бывший высокопоставленный чиновник Министерства торговли США Уильям Рейнш, экспортные санкции обычно вводятся поэтапно, что даёт компаниям время свернуть существующий бизнес. Но в этом случае санкции, скорее всего, будут применены внезапно, в разгар кризиса, что затруднит выполнение обязательств и всех необходимых процедур.
Ранее стало известно, что США в рамках санкций против России из-за ситуации вокруг Украины рассматривают возможность блокады поставок в Европу российского сырья. Германия обеспокоена этим и настаивает на исключениях в ограничениях для энергетического сектора. При этом Германия не против ввода других санкций в случае российской «агрессии».