https://static.news.ru/photo/7ee4f5bc-635e-11ea-8b97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России побит рекорд по продажам смартфонов. Только в январе 2020 года было реализовано более трёх миллионов гаджетов, что почти на 20% больше показателей предыдущего года.

Как отмечают «Ведомости», в денежном выражении продажи смартфонов принесли России 50,4 млрд рублей. Этот результат эксперты считают «аномальным». По словам представителя «М.Видео-Эльдорадо» Валерии Андреевой, так быстро продажи не росли уже несколько лет.

Одна из причин такого роста — новый коронавирус, который сильно повлиял на поставки техники в страну. Поэтому многие россияне начали приобретать смартфоны, не дожидаясь роста цен на них, считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

В то же время продавцы смартфонов, заявили, что продажи скорее выросли из-за многочисленных маркетинговых акций ритейлеров, в том числе приуроченных к новогодним праздникам.

Ранее, как писал NEWS.ru, компания Apple отгрузила в 2019 году 46,3 миллиона смартфонов iPhone XR. Устройство, таким образом, стало самым продаваемым аппаратом на рынке.