В России побит рекорд по продажам смартфонов. Только в январе 2020 года было реализовано более трёх миллионов гаджетов, что почти на 20% больше показателей предыдущего года.
Как
Одна из причин такого роста — новый коронавирус, который сильно повлиял на поставки техники в страну. Поэтому многие россияне начали приобретать смартфоны, не дожидаясь роста цен на них, считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
В то же время продавцы смартфонов, заявили, что продажи скорее выросли из-за многочисленных маркетинговых акций ритейлеров, в том числе приуроченных к новогодним праздникам.
Ранее, как писал NEWS.ru, компания Apple отгрузила в 2019 году 46,3 миллиона смартфонов iPhone XR. Устройство, таким образом, стало самым продаваемым аппаратом на рынке.
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