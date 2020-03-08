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Минпромторг, Минюст и Минфин готовят документ, в соответствии с которым ограничения из-за нового коронавируса станут считаться форс-мажорными обстоятельствами при госзакупках. Разработать акт поручил штаб по предупреждению завоза инфекции в РФ.

Об этом сообщает газета «Коммерсант». Издание отмечает, что Торгово-промышленная палата (ТПП) уже подтверждает форс-мажор из-за коронавируса для внешнеторговых контрактов.

По словам президента ТПП Сергея Катырина, чрезвычайными обстоятельствами называется не сама ситуация с коронавирусом, а ограничительные меры, введённые в РФ для борьбы с недугом, в случае, если из-за них компании не могут выполнить обязательства перед зарубежными партнёрами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мировая экономика из-за коронавируса может потерять $2 трлн. Европа в ближайшие месяцы войдёт в рецессию. Такое мнение высказал директор подразделения по глобализации и стратегиям развития ЮНКТАД Ричард Козул-Райт, представив в Женеве обновлённую оценку ситуации с коронавирусом. Эпидемия представляет собой значительную угрозу для мировой экономики, пришёл к выводу эксперт.