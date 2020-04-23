Путин: коронавирус ударил по экономике сильнее, чем кризис 2008–2009 годов

https://static.news.ru/photo/b44b0bfa-8628-11ea-97f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидемия коронавируса более негативно отражается на российской экономике, чем мировой финансовый кризис в 2008–2009 годах. Об этом заявил президент Владимир Путин.

В ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности текущую экономическую обстановку он назвал непростой. По его словам, пандемия «существенно ограничивает деловую активность внутри России по целому ряду направлений».

Ситуация в этом смысле даже сложнее, — цитирует Путина РИА Новости.

Между тем в целом реакция рынка схожая, уточнил он, поэтому даже сформированный представителями отрасли набор предложений по мерам поддержки «мало чем отличается от того периода», констатировал глава государства.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин потребовал обеспечить стабильную работу отечественного автопрома в условиях пандемии и поддержать спрос на его продукцию. Он подчеркнул, что крайне важно сохранить занятость и доходы граждан, а также обеспечить уверенность поставщиков комплектующих и продавцов техники в надёжности работы с автопроизводителями.