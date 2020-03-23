https://static.news.ru/photo/14d1675c-6d20-11ea-8dc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Темп роста розничного кредитования в России в феврале 2020 года увеличился до 1,2%, по сравнению с сезонно низким приростом в январе (+0,8%).

Показатель мог быть ещё выше, если бы не отрицательное влияние пандемии коронавирусной инфекции на туризм и экономику в целом. Портфель корпоративных кредитных договоров за месяц сильно не изменился, увеличившись на 51 млрд рублей, или на 0,1%, передаёт ЦБ РФ.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали свыше 15 тысяч, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев инфицирования. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.

Министерство экономического развития предложило ускорить процесс выделения денег федеральной адресной программы на объекты национальных проектов. Это необходимо в том числе для поддержки экономики во время распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В адресную программу на 2020–2022 годы включены инвестиционные проекты десяти национальных проектов. В текущем году планируется потратить около 838 млрд рублей, что на 7,7% больше потраченных годом ранее средств. В 2021 году сумма увеличится и превысит 870 млрд.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что правительству необходимо скорректировать показатели национальных проектов.