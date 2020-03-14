https://static.news.ru/photo/58a35a80-65cd-11ea-97e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Распространение коронавируса COVID-19 в гораздо большей степени оказывает влияние на динамику экономического роста России, чем падение цен на нефть. Такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления в Совете Федерации.

По его словам, давление на финансовый сектор обстоятельств, связанных с пандемией, сильнее потому, что это касается целого ряда отраслей — перевозчиков, туризма, торговли и других. Глава Минфина подчеркнул, что в этой связи правительство готовит комплекс мер, чтобы нивелировать действие негативного фактора, передаёт РИА Новости.

При этом Силуанов заверил, что в ситуации снижения цен на нефть российский бюджет защищён.

Как писал NEWS.ru, Министерство финансов намерено потратить на стабилизацию экономики 600 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. По словам Силуанова, инфляция в 2020 году не превысит 4%.