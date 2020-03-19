https://static.news.ru/photo/3a04d418-69ca-11ea-b94f-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Международной организации труда прогнозируют, что число безработных в мире из-за пандемии коронавируса может спровоцировать глобальную безработицу.

Экономический кризис и кризис занятости, вызванный пандемией заболевания COVID-19, может привести к росту глобальной безработицы почти на 25 млн человек, — отмечается в докладе организации.

Как писал NEWS.ru, российские экономисты считают, что из-за вирусных опасений безработица в стране может достигнуть двузначных значений. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев полагает, что спрос внутри страны сократится из-за того, что люди уйдут на карантин и вместо обычной зарплаты будут получать только оплату больничных. Пандемия спровоцирует банкротства предприятий в различных секторах. Аналитик считает, что властям недостаточно предоставить бизнесу госгарантии, отказ от проверок и налоговые каникулы.

В Австрии из-за пандемии коронавируса выросло число безработных почти на 49 тысяч человек. Больше всего людей лишились работы в туристическом бизнесе: в стране закрылись горнолыжные курорты и гостиницы.

В настоящий момент в мире коронавирусом заразились 219 583 человека, скончались 8928, выздоровел 84 801. В России зарегистрировано 147 больных, 6 человек выздоровели.