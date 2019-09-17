https://static.news.ru/photo/6c33a794-d955-11e9-917b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Bo/Xinhua/Global Look Press

Эр-Рияд сможет справиться с последствиями атак на предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом заявил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

У нас достаточно сил, чтобы преодолеть последствия недавней агрессии, целью которой была не только экономика королевства, но и подрыв мирового рынка нефти и стабильности всей мировой экономики, — цитирует его ТАСС .

Монарх подчеркнул, что королевство защитит свою землю и жизненно важные объекты страны от любых угроз, откуда бы они ни исходили.

10 дронов в ночь на 14 сентября атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс рядом с Абкайком. Затем беспилотники напали на нефтеперерабатывающий завод в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. Ответственность за атаку взяли на себя хуситы. Саудовской Аравии пришлось сократить нефтедобычу практически наполовину.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, когда будут понятны последствия атаки на Saudi Aramco.