Корма для кошек и собак дорожают: чем их можно заменить, как сэкономить

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Российское подразделение швейцарской компании Nestle, которое производит корма Pro Plan, Purina One, «Гурмэ» и Felix, уведомило о повышении отпускных цен на них до 12%. Скачок оптовых произойдет уже 5 февраля. Другие импортные и российские корма тоже дорожают. NEWS.ru решил узнать, как владельцы кошек и собак могут сэкономить в такой ситуации и есть ли альтернативы, которые не навредят здоровью питомцев.

Как именно подорожают разные корма для кошек и собак

Стоит отметить, что с 5 февраля вырастут цены как на сухие, так и на влажные корма. Как пишет РБК, повышение отпускных цен коснется брендов «Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One и Pro Plan (включая диетические ветеринарные корма, показанные в период лечения, а также сухую кормовую добавку Purina Pro Plan Veterinary Diet Fortiflora). Влажные корма для кошек и собак Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» подорожают в опте на 4%, сухой корм для кошек Felix — на 6,4–8%, сухие корма для кошек и собак Purina One вырастут в цене на 1–10%. Что касается марки Pro Plan, стоимость сухих кормов для собак и кошек вырастет на величину от 1% до 12%, а влажный корм — в пределах 1,5%.

Сухие ветеринарные корма Pro Plan для кошек подорожают на 4–12%, а влажные — на 9,7%. Для собак первые вырастут в цене на 10% а вторые — на 7%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему растут цены на корма для животных

Как объясняет компания-производитель в письмах к партнерам, это связано с подорожанием сырья на 11–25%: курица, мясо и рыба выросли в цене. Еще часть ингредиентов, которые применяют для создания кормов, стали менее доступными из-за скачка курса доллара в 2023 году.

Помимо этого, увеличились затраты на логистику (на 30%) и на гибкую упаковку (на 8%). В компании подчеркнули, что повышение цен, которое коснется части продукции, «не покрывает всего роста себестоимости», а по ряду позиций повышение находится «на минимальных возможных значениях», чтобы минимизировать негативные эффекты для потребителей.

Как цены на корма и ветпрепараты росли ранее

Чуть больше года назад NEWS.ru написал, что за весь первый год санкций в среднем сухие и влажные корма подорожали на 20–25%. Резкий скачок цен произошел в эконом-сегменте, где рост ценников составил до 40%. Это данные технологической компании NielsenIQ, анализирующей розничные рынки по самым разным направлениям.

По сведениям же руководителя сети зоомагазинов «Дивный КОЛИБРИ» Валентины Поташовой, в 2022 году импортные корма подорожали на 20–30%, а российские — на 30–65%, что тогда привело почти что к выравниванию цен. Поташова добавила: ряд компаний пытались не допустить резкого скачка, но этого они добивались за счет удешевления ингредиентов.

Тогда же сложился определенный дефицит лекарственных кормов и ветпрепаратов. Последние, особенно вакцины, буквально сметали с полок торговых точек. Заканчивались они и в ветеринарных клиниках.

Уже в августе 2023 года отпускные цены на корма и ветеринарные препараты для домашних животных начали проверять в Генеральной прокуратуре и Федеральной антимонопольной службе. ФАС вела эти проверки и позже. Ведь за весь 2023 год средняя розничная цена только на сухие корма поднялась на 15%.

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Можно ли сэкономить на кормах для животных

Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что лично он вообще бы не экономил на питании животных или людей, потому что в обоих случаях еда необходима для существования организма. И экономия может вылиться в проблемы со здоровьем, отмечает специалист. Тем более что российские корма дорожают вслед за зарубежными.

По мнению Середы, людям, у которых ситуация с финансами «безвыходная», нужно индивидуально обсуждать новые корма или переход на натуральные продукты (приготовленные дома) с ветеринарами-диетологами, так как организм у каждого животного свой и общих рекомендаций здесь быть не может.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru допускает переход с кормов западных брендов на более доступные корма российских производителей или компаний из ближнего зарубежья. Ведь несмотря на то, что иностранные марки обычно дороже, среди других брендов тоже можно найти качественные корма. Но, как и Середа, Шеляков советует перед сменой корма проконсультироваться с ветеринаром.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что касается перехода на «натуралку», здесь Шеляков высказал мнение: главный плюс такого питания — свежесть и качество продукции, которое лично контролирует хозяин животного, не доверяя заводам. Кроме того, из-за усложнения логистики какие-то корма могут быть подмороженными или, наоборот, перегретыми в пути, что тоже снизит их качество и отразится на пищеварении животного. С другой стороны, отмечает Шеляков, у натурального питания есть очень серьезный минус — трудоемкость. Если даже люди в современных мегаполисах не успевают нормально поесть, всегда есть риск, что хозяин, начавший кормить животное натуральными продуктами, в определенный момент не успеет что-то приготовить и насыплет в миску сухой корм.

«Эти скачки с натурального питания на искусственное — самые опасные. Они рождают проблемы с пищеварением, большую нагрузку на почки и другие проблемы», — заметил эксперт.

Кроме того, под каждого животного нужно создавать свою рецептуру и соблюдать ее, добавил Шеляков.

По словам эксперта, сейчас цены на натуральное и искусственное питание сравнялись. Шеляков не советует впрок покупать консервы, так как есть риск, что корм будет храниться слишком долго в ненадлежащих условиях и испортится.

