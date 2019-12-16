https://static.news.ru/photo/e47a3966-1ffa-11ea-a510-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Российский кабмин компенсирует контрактникам Вооружённых сил РФ аренду жилья. Соответствующий документ подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

В соответствие с новым постановлением мы повышаем денежную компенсацию за поднаём жилья солдатам, сержантам, матросам, старшинам, членам их семей за арендованное жильё, — цитирует политика ТАСС.

Накануне Минобороны РФ заявило, что в 2019 году ведомство приняло на контрактную службу свыше 50 тысяч солдат. Также глава министерства Сергей Шойгу рассказал, что рост числа подобных бойцов в РФ вырастет до 475,6 тысячи человек до конца 2025 года.

В ноябре 2019 года сообщалось о планах Украины поэтапной отмены призыва на воинскую службу. Страна готовилась перейти полностью на контрактную армию, писал NEWS.ru.