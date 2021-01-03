Конкурент Huawei в Швеции выступил в защиту китайской компании

https://static.news.ru/photo/1ce8a490-4dc2-11eb-aee3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pu Xiaoxu/Global Look Press

Запрет шведских властей на использование в стране оборудования от компаний Huawei и ZTE для построения сетей 5G может обернуться ударом по экономике королевства.

Китайские фирмы нашли неожиданного союзника. В их защиту выступил конкурент — местная компания Ericsson, которая наряду с финской Nokia должна была стать главным бенефициаром от запрета. Глава Ericsson Берье Экхольм обратился к министру внешней торговли Швеции Анне Халльберг с просьбой способствовать снятию ограничений. Топ-менеджер намекнул, что Швецию может покинуть не только Huawei, но и Ericsson.

Представитель Экхольма подтвердил факт переговоров с министром агентству Bloomberg. В то же время Халльберг отрицает контакты с предпринимателем. Она заявила, что никогда бы не воспользовалась своим служебным положением, чтобы оказать влияние на работу других ведомств.

Почтовое и телекоммуникационное агентство (PTS) Швеции ввело запрет на оборудование Huawei и ZTE в октябре 2020 года. Причиной названы тесные связи компаний с китайским оборонным комплексом. Пекин пригрозил в ответ на эту меру осложнить положение шведских компаний на китайском рынке. При этом около 10% продаж Ericsson приходятся на КНР. Кроме того, шведская компания зависит от китайских субподрядчиков.

Ранее Huawei объявила, что продаёт часть своего бизнеса по выпуску смартфонов под брендом Honor одному из предприятий КНР. Сделка связана с ограничениями, наложенными на компанию властями США, передавал NEWS.ru.