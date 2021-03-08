Конгрессмены США настаивают на санкциях для «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/62334a32-8071-11eb-9235-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Республиканец из Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и четыре его коллеги-однопартийца высказались за новые санкции против проекта «Северный поток — 2».

Они потребовали от госсекретаря Энтони Блинкена разъяснений, почему администрация Белого дома не ввела санкции в отношении некоторых организаций, строящих газопровод «Северный поток — 2», сообщает ТАСС.

Конгрессмены обеспокоены тем, что Вашингтон не вводит «обязательные санкции» против газопровода, которые отвечают требованиям действующего законодательства. В своём письме они просят пояснить, почему до сих пор нет ограничений для компаний, связанных со «злонамеренным российским проектом».

Мы глубоко обеспокоены тем, что решительные заявления администрации в отношении трубопровода не сопровождаются столь же решительными действиями, — отметили конгрессмены в письме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что немецкая экологическая организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) выступила против поставок в ФРГ сжиженного природного газа из Соединённых Штатов и строительства в стране морских терминалов для его приёма. Пикантность ситуации заключается в том, что DUH является непримиримым противником российского газопровода «Северный поток — 2».