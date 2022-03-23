Конгресс и Минфин США обсудят санкции против золотого запаса РФAxios: Конгресс и Минфин США обсудят санкции против золотого запаса РФ
Двухпартийная группа сенаторов США работает совместно с Министерством финансов над тем, чтобы заблокировать золотые резервы России примерно на $132 млрд в связи с ситуацией вокруг Украины. Как сообщает новостной портал Axios, законопроект может быть принят уже на этой неделе.
По данным источников портала, министр финансов США Джанет Йеллен
Санкционируя эти запасы, мы можем ещё больше изолировать Россию от мировой экономики и усложнить всё более дорогостоящую <...> кампанию Путина, — пояснил он.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон на этой неделе расскажет о новых санкциях в отношении России и ужесточении прежних. Они потребуются, чтобы Москва не могла обойти введённые ограничения. По его словам, о санкциях заявит президент США Джо Байден в Европе, куда он отправится с визитом к союзникам.