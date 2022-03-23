Конгресс и Минфин США обсудят санкции против золотого запаса РФ

Двухпартийная группа сенаторов США работает совместно с Министерством финансов над тем, чтобы заблокировать золотые резервы России примерно на $132 млрд в связи с ситуацией вокруг Украины. Как сообщает новостной портал Axios, законопроект может быть принят уже на этой неделе.

По данным источников портала, министр финансов США Джанет Йеллен встретится с четырьмя сенаторами, чтобы обсудить законопроект о санкциях для лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов ЦБ РФ. Он предполагает применение вторичных санкций к любым американским организациям, которые осуществляют операции с золотом, транспортируют его из запасов Банка РФ или продают золото в России. Как заявил один из авторов инициативы сенатор Ангус Кинг, золото остаётся одним из немногих активов, способных удержать экономику России от дальнейшего падения.

Санкционируя эти запасы, мы можем ещё больше изолировать Россию от мировой экономики и усложнить всё более дорогостоящую <...> кампанию Путина, — пояснил он.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон на этой неделе расскажет о новых санкциях в отношении России и ужесточении прежних. Они потребуются, чтобы Москва не могла обойти введённые ограничения. По его словам, о санкциях заявит президент США Джо Байден в Европе, куда он отправится с визитом к союзникам.