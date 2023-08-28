Конфликт между США и Китаем изменит цены на айфоны Bloomberg: напряженность между КНР и США грозит ростом цен на продукцию Apple

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Попытки США ограничить технологический рост Китая и следующая за этим напряженность вынуждают технологических гигантов — таких, как Apple — частично выводить свои производства из КНР в другие страны Азии, что неизменно скажется на стоимости аппаратов, пишет американское агентство Bloomberg. По данным СМИ, в настоящее время около 80% производственных партнеров компании так ли иначе связаны с Пекином.

При этом Bloomberg подчеркивает, что в последние годы компания предпринимала усилия по выводу части производств из Китая в другие страны Азии — например, Индию и Вьетнам.

Разделение глобальной цепочки поставок угрожает повышением цен для обширной базы потребителей Apple, так как производители, перевозчики и бренды пытаются справиться с производством в менее обустроенных местах, что приведет к тому, что престижные модели техники, скорее всего, станут дороже в изготовлении, — предупреждает агентство.

СМИ отмечает, что в 2012 году никто из подрядчиков Apple не был связан с Индией. При этом в настоящее время не менее 15 компаний, работающих с «яблочной» продукцией, организовали в Индии собственные производства. Кроме того, новая модель смартфона iPhone 15 будет поступать покупателям именно из Индии. Однако в Индии и Вьетнаме «такие базовые сервисы как обеспечение водой и электричеством», поставлены менее надежно, а также сама производственная инфраструктура менее развита, чем в Китае, и потому смена курса чревата ростом цен на товар.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство запретило своим сотрудникам использовать в рабочих целях мобильные устройства от американской компании Apple. По его словам, других ограничений для работников ведомства не вводилось. Министр также добавил, что в личных целях использовать девайсы от Apple можно, однако запрещается их использовать для доступа к рабочей почте и документообороту.