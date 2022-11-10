«Конец всегда приходит незаметно»: Греф об окончании кризиса Греф заявил, что пока не видит признаков завершения экономического кризиса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель «Сбербанка» Герман Греф на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis заявил, что пока не видит признаков завершения кризиса в экономике, передает РИА новости. По его словам, это делает жизнь «более яркой и интересной», а в ближайшие годы она станет «еще интереснее». Он также отметил, что кризисы всегда оканчиваются незаметно. Глава «Сбербанка» полагает, что правительству сейчас было бы правильным сосредоточиться на поддержке детей, стариков и тех, кто не может сам себя обеспечить.

Видим ли мы какие-то признаки конца кризиса? Я сказал, что не видно по одной простой причине: конец всегда приходит незаметно и, как правило, сзади. Поэтому мы его не видим, — сказал Греф.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума заявила, что не готова прогнозировать, когда российская экономика достигнет дна. По ее словам, ЦБ к концу года планирует представить новую концепцию в регулировании банковского сектора. Кроме того, Набиуллина добавила, что отток наличных в России за октябрь оказался меньше пиковых показателей февраля — марта: на уровне 100 млрд рублей.

Ранее глава ЦБ сообщила, что баланс рисков и ситуация для мировой экономики в последние месяцы сместились в сторону «если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий». По ее словам, структурные изменения российской экономики будут длиться не один год, а в случае наступления мирового кризиса процесс значительно осложнится.