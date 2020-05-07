Концерн Uniper вложил в строительство «Северного потока — 2» €700 млн

https://static.news.ru/photo/47c2f3d8-903e-11ea-90e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Немецкий концерн Uniper инвестировал в строительство газопровода «Северный поток — 2» €700 млн. Об этом сообщил топ-менеджер компании.

Он отметил, что Uniper не является акционером проекта, а выступает только в качестве финансового партнёра и ожидает возврата вложенных средств.

Мы доверяем компании [оператору] и верим, что проект будет завершён и они справятся со всеми вызовами, — цитирует топ-менеджера ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Германии положительно относится к «Северному потоку — 2» и рассчитывает на успешную его реализацию. В кабмине отметили, что готовы оказывать политическую поддержку компаниям, участвующим в строительстве газопровода.