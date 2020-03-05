Совет Федерации предложил правительству создать единое ценовое пространство, которое приведёт к выравниванию тарифов на услуги по передаче электроэнергии и даст импульс экономическому развитию многих субъектов РФ. Как рассказали NEWS.ru в аппарате сената, новация предполагает унификацию расценок в регионах до средних по стране. Это чуть более 3 рублей за 1 кВтч.

Общей по всем регионам страны может стать медианная сумма, которая вычисляется с учётом самых низких тарифов в РФ — менее 1 рубля за 1 кВтч (в Иркутской области) и самых высоких — примерно 8 рублей за 1 кВтч (на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области). Таким образом, составить она может порядка 3,4 рубля за 1 кВтч. Конечно, в тех субъектах, где цены уже ниже среднего значения, тарифы на электроэнергию не изменяться, уточнили в Совфеде.

К слову, на недавней встрече сенаторов и нового состава правительства спикер Валентина Матвиенко затрагивала проблему регулирования тарифов на электроэнергию, которая в разы отличается в разных субъектах. Она отметила, что многие регионы не могут развиваться из-за ситуации, «когда тарифы в них выше, чем в соседних».

Разница в ценах на электроэнергию создаёт неравные условия как для предпринимателей, так и для населения, подчеркнул в свою очередь первый заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Юрий Фёдоров. Он сообщил о том, что вопросы выравнивания цен будут обсуждаться в апреле в ходе круглого стола, посвящённого государственному тарифному регулированию в энергетике.

При этом он отметил, что решение об унификации должно быть взвешенным и продуманным до мелочей. Снижение тарифов на электроэнергию в одних регионах не должно привести к их росту в других, для этого необходимо поступательное движение, связанное с развитием генерирующих мощностей и инфраструктуры, оптового и розничного рынка электроэнергии, сказал сенатор.

По его словам, для реализации такого масштабного изменения необходим как полный аудит законодательной и нормативной базы, так и анализ особенностей функционирования рынков электроэнергии, состояния инфраструктуры и потенциала развития региональной энергетики.

С целью уточнения реальности перспективы тарифных изменений NEWS.ru направило запрос в пресс-службу компании «Россети».

Выровнять невозможно?

Между тем некоторые эксперты в возможности выравнивания сомневаются. По мнению, заместителя директора Института экономики естественных монополий РАНХиГС Сергея Репетюка, урегулировать тарифы на оптовом рынке на всей территории Российской Федерации невозможно, поскольку он формируется на основе баланса спроса и предложения на конкурентном рынке.

Выровнять тарифы для населения и прочих потребителей невозможно ввиду наличия перекрёстного субсидирования. Данная проблема решается уже на протяжении более 20 лет, но пока решение не найдено. Сергей Репетюк замдиректора Института экономики естественных монополий РАНХиГС замдиректора Института экономики естественных монополий РАНХиГС

Кроме того, Репетюк отметил, что «пока не понятно, о выравнивании какого именно тарифа идёт речь: тарифа на передачу, тарифа на оптовом рынке, тарифа для населения или для всех потребителей на разных уровнях напряжения».

В региональном разрезе в первую очередь предполагаемая реформа «ударит» по тем субъектам, где тарифы ниже среднероссийских (Иркутская область, Красноярский край, Крым, Новосибирская область, Дагестан, Чечня), замечает доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская. Реальнее, говорит она, понижать тарифы, например, в Якутии и в большинстве дотационных регионов, на территории которых традиционно фиксируются самые высокие тарифы.

С момента появления сбытовых организаций, тариф вырос почти в 7 раз. И именно они пострадают более всего при введении единого тарифа. Плата за электроэнергию формируется из трёх частей: производитель энергии, сетевая компания, занимающаяся транспортировкой и сбытовая фирма. Первые две части и так находятся под госрегулированием, третья — пока от него свободна. Можно предположить, что исключение посредника, либо ограничение его аппетитов, могло бы снизить тарифы на 0,5-1,1 рубля за киловатт-час. Ольга Лебединская доцент кафедры теории и социально-экономической статистики РЭУ имени Плеханова доцент кафедры теории и социально-экономической статистики РЭУ имени Плеханова

Эксперт подчёркивает, что уравнивание тарифов может явиться дополнительной нагрузкой на бюджеты субъектов разных уровней. По её словам, целесообразно было бы реформу частично компенсировать в том числе за счёт снижения стоимости услуг сбытовых компаний. Она напоминает, что в настоящее время рыночное ценообразование работает только в центральных и южных регионах, а также на Урале и в Сибири. При этом, уточняет она, «потребители покупают электроэнергию по фиксированным тарифам, а северные регионы и так дотируются».

Первый вице президент общественной организации «Опора России» Павел Сигал видит два варианта развития событий в ходе этой реформы.

Первый, как заявляет правительство, — это проверка обоснованности тарифов регионах (где-то они слишком высокие, где-то очень низкие). При этом сделать «среднее по больнице» всё равно не получится, так как все субъекты находятся в разных условиях и по экономическому состоянию, и по наличию инфраструктуры, и по поставщикам электроэнергии, и по размеру субсидирования, говорит аналитик. Соответственно, наверняка большого понижения до обозначенных 3,4 рубля за 1 кВт/ч в регионах, где сейчас тарифы выше, не получится. А повышение тарифов, где они сейчас ниже, будет наверняка.

В таких регионах реальное усреднение приведёт к увеличению стоимости электроэнергии минимум в два раза, и понятно, что население и бизнес этому не обрадуются. Павел Сигал первый вице-президент общественной организации «Опора России» первый вице-президент общественной организации «Опора России»

Второй вариант — снижение тарифов за счет государственного субсидирования, но на это вряд ли стоит рассчитывать, высказывает подозрение эксперт. По его суждению, «это действительно заставит власти очень скрупулёзно заботится о вопросах экономической оправданности затрат на электроэнергию».

Вероятно, что такие предложения — это первый шаг по пересмотру всех коммунальных платежей. Не зря год назад Анатолий Чубайс сокрушался, что население страны платит слишком мало за коммунальные услуги и стоит в ближайшее время поднять тарифы сразу в шесть раз, а потом довести их до среднеевропейских. В правительстве тогда пообещали рассмотреть его предложения, — заметил первый вице президент общественной организации «Опора России».

Зачем всё это делается

Выравнивание тарифов позволит кабмину снизить потери ВВП от планировавшегося ранее введения дифференцированных тарифов (0,083-0,095% ВВП), уменьшить по этому направлению нагрузку на бизнес, которая и так в 2019 году составляла в базовом сценарии 369 млрд рублей, или 79 млрд в год, привлечь инвесторов в энергетику, говорит доцент Ольга Лебединская. Однако инвестиционная привлекательность энергетических компаний зависит в первую очередь от привлекательности самого региона и тогда круг замыкается, добавляет она.

Ещё одной целью уравнивания аналитик из «Плешки» называет «решение проблемы перекрестного субсидирования — схемы, которая первоначально вводилась как „социальная“, целями которой были и сдерживание цен в отдельных регионах и для населения».

Лебединская уточняет, что примерная стоимость такого субсидирования варьируется от 370 млрд до 400 млрд рублей. Помимо того, дешёвая электроэнергия привлекательна и для майнинга криптовалют, и «тогда речь идёт уже о многоуровневом перекрёстном субсидировании», резюмировала специалист.