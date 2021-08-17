Производитель компьютерной периферии Genius может уйти из России

Тайваньский производитель периферии для персональных компьютеров Genius может покинуть российский рынок. Это связано с высокой конкуренцией и падением продаж. Об этом сообщает «Коммерсант».

Компания уже закрыла представительство в России. Продажи компьютерной периферии (мышки, микрофоны, веб-камеры) Genius во втором квартале упали на 65% по сравнению с прошлым годом.

Доля компании на рынке сейчас составляет всего 2–3% по сравнению с 15% несколько лет назад. Ритейлеры отмечают, что на российский рынок выходят игроки, которые предлагают те же устройства для ПК, что и Genius, но дешевле, среди них — Defender, Oklick. Стала дешеветь и периферия Logitech, что ещё больше обострило конкуренцию.

Ранее сообщалось, что, если завис компьютер, нужно дождаться ответа системы или перезагрузить устройство. Добиваться отклика многократными кликами и нажатиями кнопок не стоит, это не даст результата, а только умножит запросы, которые нагрузят зависшую программу. Отмечается, что 10–15-летние компьютеры не справляются с современными программами, поэтому в первую очередь нужны актуальные комплектующие.