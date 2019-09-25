https://static.news.ru/photo/3123190e-dfcd-11e9-99f9-fa163e074e61_660.jpg Егор Гайдар Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Федеральный бюджет на 2020–2022 годы предусматривает компенсационные выплаты по дореформенным вкладам на солидарную сумму 16,5 млрд рублей. Об этом говорится в проекте финансового документа.

В материалах, опубликованных на портале проектов нормативных актов , говорится, что ежегодно на выплаты по советским вкладам заложено по 5,5 млрд рублей. Эти суммы будут направлены в счёт компенсации сбережений, «сгоревших» во время «шоковой терапии», проводимой правительством Егора Гайдара и его соратниками.

Речь идёт о вкладах, открытых в Сбербанке до 20 июня 1991 года (315,3 млрд советских рублей), взносах в «Госстрахе» по договорам личного страхования до 1 января 1992 года (29,4 млрд рублей) и о государственных ценных бумагах СССР и РСФСР, размещённых до 1992 года (0,84 млрд рублей), передаёт Finanz.ru .

Как писал News.ru, согласно тому же документу, расходы на обеспечение деятельности президента РФ Владимира Путина в 2020–2022 годах составят 42,7 млрд рублей.