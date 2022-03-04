«Яндекс» предупредил о риске неисполнения долговых обязательств

«Яндекс» опубликовал сообщение для акционеров о последствиях ограничений, введённых после начала спецоперации РФ на Украине. По данным на сайте компании, она не сможет исполнить свои обязательства по долгам, если держатели части их облигаций воспользуются правом требования. Речь идёт о бондах под 0,25% с погашением в 2025 году на сумму $1,25 млрд.

Группа «Яндекс» в целом не обладает ресурсами, необходимыми для полного погашения нот,— говорится в сообщении.

Отмечается, что если акционеры «Яндекса» воспользуются правом выкупа значительного объёма акций, то для исполнения обязательств ей может потребоваться дополнительное финансирование. Также группа предупредила, что не сможет погасить большинство облигаций при введении ограничений на перевод средств из российских подразделений «Яндекса» в материнскую компанию Yandex N.V., зарегистрированную в Нидерландах.

Ранее сообщалось, что Nasdaq и Нью-Йоркская биржа (NYSE) приостановили торги акциями российских компаний. Так, Nasdaq поставил на паузу торги акциями «Яндекса» и «Озона». Предполагается, что данные действия будут носить исключительно временный характер и продлятся до тех пор, пока регулирующие органы будут изучать принятые в отношении РФ санкции. При этом об исключении ценных бумаг из списка инструментов, допущенных к торгам, речь пока не идёт.