Компания Total признала неэффективной сделку ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

https://static.news.ru/photo/f96f9888-8eb4-11ea-a638-fa163e074e61_660.jpg Фото: Capbourrut/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Апрельское соглашение ОПЕК+ об исключительном сокращении добычи нефти не привело к росту спроса на сырьё. Он по-прежнему остаётся гораздо ниже предложения, что ведёт к перепроизводству и накоплению больших запасов в хранилищах. Об этом заявили во французской компании Total.

Там также усомнились в быстром разрешении нефтяного кризиса, которое связывается с постепенным наращиванием спроса на сырьё после пандемии коронавируса. В компании отметили, что на возвращение количества накопленных запасов нефти к нормальному уровню может потребоваться значительное время.

В Total добавили, что в ответ на сложившуюся ситуацию компания задействовала план, направленный на сохранение стоимости активов и повышение эффективности расходов. В частности, были на четверть сокращены чистые инвестиции и снижены операционные расходы, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что число буровых для добычи нефти и газа за апрель сократилось в мире на 23%. Сейчас их общее количество составляет 1514 единиц.