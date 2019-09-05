https://static.news.ru/photo/36f93f8e-cff6-11e9-a110-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/News.ru

Компания «Флай авто», занимающаяся прокатом автомобилей, просит суд взыскать с «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального 1 млрд рублей.

Соответствующий иск зарегистрирован в картотеке арбитражных дел. Причиной послужили «массовые беспорядки» в Москве 27 июля, 3 августа и 10 августа. По данным истца, они причинили компании убытки.

Истец считает, что убытки стали прямым следствием неправомерных действий ответчика, — говорится в документе, копия которого появилась в распоряжении РИА Новости .

По мнению представителей компании, виновниками проведения несогласованных митингов в центре столицы являются сотрудники ФБК Алексей Навальный, Борис Золотаревский и Любовь Соболь, которые призывали россиян к участию в них.

В частности «Флай авто» требует взыскать с организации 410,7 млн рублей упущенной выгоды из-за отменённых клиентами заказов, 185,3 млн рублей штрафных санкций, 17 млн рублей расходов на ГСМ в связи с изменением маршрутов, 187 млн рублей за повреждённые в ходе беспорядков машины, а также 200 млн рублей за ущерб деловой репутации.

Ранее News.ru писал о том, что иск к Навальному и некоторым незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму подало московское метро в Коптевский районный суд.