Компания PGNiG подала против «Газпрома» иск о снижении цен на газ

Польская компания PGNiG подала против компании «Газпром» встречный иск о снижении цен на газ. Как сказано в заявлении, опубликованном на сайте компании, она считает необоснованным требование об увеличении цены контракта, включённое в тендерное предложение «Газпрома».

Более того, мы считаем эти претензии формально неприемлемыми, поэтому <...> мы просим отказать в удовлетворении исковых требований «Газпрома», — заявил председатель правления PGNiG SA Павел Маевский.



До этого «Газпром» подал в Арбитражный суд Стокгольма иск, в котором требует повышения цены на газ для Польши, поставляемый по Ямальскому контракту. В PGNiG пояснили, что «Газпром» ожидает повышения контрактной цены задним числом в рамках заявок «Газпрома» на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года.

При этом ранее Европейский суд юстиции отклонил апелляцию PGNiG касаемо решения Еврокомиссии по антимонопольному делу в отношении «Газпрома». Кроме того, судом было вынесено ещё одно постановление, в котором по процессуальным причинам аннулировано решение Еврокомиссии отклонить жалобу PGNiG на монопольные практики «Газпрома». Отмечается, что в оценке польской компании Еврокомиссия подошла к решению вопроса без должной осмотрительности, заняв свою позицию «в явном противоречии с собранными доказательствами, а также с нарушением ряда процессуальных норм права ЕС».