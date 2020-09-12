Компания Oracle выиграла тендер на покупку американского бизнеса TikTok

https://static.news.ru/photo/b8e6526a-f62f-11ea-9319-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Oracle Corp. выбрана победителем торгов для операций TikTok в Соединённых Штатах. Именно данную компанию назовут «надёжным технологическим партнёром» TikTok в США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Издание отмечает, что окончательную сделку оформят не как прямую продажу, а как реструктуризацию. При этом не уточняется, какой частью американских операций TikTok будет по-прежнему владеть китайская компания ByteDance, владеющая приложением, и её инвесторы.

Сделка ByteDance, которая перед этим отказалась продавать бизнес TikTok в США компании Microsoft, ещё должна получить одобрение правительств США и Китая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания ByteDance не будет передавать исходный код никакому покупателю из Соединённых Штатов. Но технологическая команда TikTok в США может разработать новый алгоритм, сообщил газете South China Morning Post источник. Издание уточняет, что ByteDance уже уведомила американские власти и потенциальных покупателей о своём решении.