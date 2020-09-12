Компания Oracle выиграла тендер на покупку американского бизнеса TikTok

Oracle Corp. выбрана победителем торгов для операций TikTok в Соединённых Штатах. Именно данную компанию назовут «надёжным технологическим партнёром» TikTok в США.
Об этом
Сделка ByteDance, которая перед этим отказалась продавать бизнес TikTok в США компании Microsoft, ещё должна получить одобрение правительств США и Китая.
Ранее NEWS.ru сообщал, что компания ByteDance не будет передавать исходный код никакому покупателю из Соединённых Штатов. Но технологическая команда TikTok в США может разработать новый алгоритм, сообщил газете South China Morning Post источник. Издание уточняет, что ByteDance уже уведомила американские власти и потенциальных покупателей о своём решении.
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