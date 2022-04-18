Компания Henkel объявила об уходе из России

Компания-производитель бытовой химии Henkel приняла решение прекратить деятельность в России на фоне действий на Украине и запустила все необходимые для этого процессы. Как сообщается на сайте компании, при этом все 2500 сотрудников Henkel в России будут продолжать работать и получать зарплату. О финансовых последствиях ухода компании из России не сообщается.

Henkel приняла решение прекратить деятельность в России и намерена тесно сотрудничать с командами в России, чтобы сделать этот процесс упорядоченным, — сказано в заявлении.

В минувшем марте свыше 200 компаний заявили о приостановке работы в России. В их числе оказались такие фирмы, как Nike, Adidas, Lego, Samsung, IKEA, Apple и другие. Рекрутер Ильгиз Валинуров рассказал, что безработица вырастет в отраслях логистики, HR и страхования.

На прошлой неделе власти Москвы утвердили программу поддержки работников иностранных компаний, находящихся под риском увольнения. Из федерального бюджета на реализацию проекта выделят 3,36 млрд рублей. По оценке мэра Москвы Сергея Собянина, из-за ухода или приостановки деятельности ряда зарубежных предприятий работы в столице могут лишиться более 200 тысяч сотрудников иностранных компаний.