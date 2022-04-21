Компания ExxonMobil решила уйти из России к 24 июня

Американская нефтяная компания ExxonMobil к 24 июня полностью уйдёт из России, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что в апреле компания отозвала сотрудников из числа американских граждан c проектов на Сахалине, однако не называла сроки прекращения работы.

Exxon Mobil Corp полностью уйдёт из России к 24 июня. Решение было принято после более раннего намерения американской нефтяной компании прекратить все операции в стране, — сообщает агентство.

Ранее в ExxonMobil заявили о прекращении деятельности и разработке шагов для выхода из проекта «Сахалин-1». Причиной этого стала ситуация на Украине, где проходит военная спецоперация России.

ExxonMobil является одной из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Штаб-квартира расположена в американском штате Техас.