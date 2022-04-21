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Экономика

Компания ExxonMobil решила уйти из России к 24 июня

19:43, 21 апреля 2022
Компания ExxonMobil решила уйти из России к 24 июня Фото: Joel Angel Juarez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Американская нефтяная компания ExxonMobil к 24 июня полностью уйдёт из России, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что в апреле компания отозвала сотрудников из числа американских граждан c проектов на Сахалине, однако не называла сроки прекращения работы.

Exxon Mobil Corp полностью уйдёт из России к 24 июня. Решение было принято после более раннего намерения американской нефтяной компании прекратить все операции в стране, — сообщает агентство.

Ранее в ExxonMobil заявили о прекращении деятельности и разработке шагов для выхода из проекта «Сахалин-1». Причиной этого стала ситуация на Украине, где проходит военная спецоперация России.

ExxonMobil является одной из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Штаб-квартира расположена в американском штате Техас.

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